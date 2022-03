Ucraini fuggiti dalla guerra, l'avvocato Carpentieri: "Chiamatemi per supporto legale, sono qui per voi"

"Sono disponibile ad aiutare gratuitamente tutti gli ucraini fuggiti dalla guerra che necessitano di supporto legale": lo ha annunciato a mezzo social, l'avvocato salernitano Rosanna Carpentieri, impegnata anche nello sportello dei tutor sociali della cooperativa Galahad. "Stamattina ho accompagnato all'ufficio stranieri una serie di cittadini ucraini scappati dalle loro città subito dopo lo scoppio della guerra. - racconta il legale - Alcuni si sono fiondati in auto così com'erano, senza neanche un ricambio di abiti, portandosi dietro figli di amici. Altri sono venuti in pullman, ore e ore di viaggio verso l'ignoto, che deve però essergli sembrato più rassicurante di quello che avrebbero lasciato in patria. Molti sono bambini, molti ancora ragazzi, tutti loro hanno detto addio alla scuola, ai giochi, agli amici, all'infanzia".

La testimonianza

"Ho compilato per loro moduli, ho provato a districarmi nella comprensione di una materia che non conosco bene, ho cercato di fare quello che sento di fare da quando sono diventata avvocato, ossia aiutare. - continua l'avvocato - E' possibile, nel giro di una mattinata, ottenere un permesso di tre mesi, che da accesso a tante cose, in primis assistenza sanitaria, vaccini e scuola. Mi sono fatta spiegare quali strade si aprano dopo, per prolungare la loro permanenza nel nostro Paese. Se siete a conoscenza di cittadini ucraini nelle medesime condizioni, se vi servono informazioni, chiamatemi, sono qui", ha detto Rosanna Carpentieri, mettendo a disposizione la sua umanità e la sua professionalità. "Mycola ha 10 mesi più di Luigi (il figlio dell'avvocato Carpentieri ndr), è biondo come lui, molto più alto di lui, ma è un bambino. E ha perso tutto. Compilavo il modulo per lui ed era tutto tremendamente surreale ed ingiusto. Se serve, io sto qua", ha concluso, tendendo una mano e fornendo un esempio virtuoso ai suoi colleghi.

L'accoglienza a Pontecagnano

Intanto, la prima famiglia ucraina fuggita dalla guerra è stata accolta a Pontecagnano. "Il popolo ucraino è in fuga. Vasyl e Roksolana sono marito e moglie. Qui non li vedete ma con loro ci sono dei bambini: i loro tre figli. Erano in auto a dormire, stremati e provati dal lungo viaggio, stretti, avvolti dalle coperte per proteggersi dal freddo. In quell'auto che li ha visti percorrere centinaia di chilometri per poter mettere in salvo la loro vita. - racconta il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara- Lo scorso 24 febbraio il mondo intero si è svegliato scioccato dal rumore delle bombe che cadevano e dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Da lì parte la loro fuga dall'Ucraina, attraverso la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria fino ad arrivare in Italia. Cosa hanno di così diverso dalle nostre famiglie? Me lo chiedo da giorni. E se fosse capitato a noi di essere svegliati nel cuore della notte e dover iniziare a fuggire per salvare le nostre famiglie senza avere neanche il tempo di raccogliere le proprie cose?".

La rete di aiuto



L'amministrazione di Pontecagnano ha, dunque, accolto la famiglia di profughi. "Lo abbiamo fatto grazie alla grande sensibilità dei cittadini e delle associazioni, del coordinamento del Piano di Zona e della Cooperativa Il Sentiero e Tertium Millenium che si è resa disponibile ad ospitarli. - continua il primo cittadino - Proprio per la grande disponibilità dimostrata dalla cittadinanza di Pontecagnano Faiano sarà istituito un Polo della Solidarietà presso l'ex Tabacchificio Centola con giorni, orari e modalità di consegna dei beni specifici e necessari a fronteggiare l'emergenza. Una grande rete solidale da parte dell'Amministrazione, con il coinvolgimento delle associazioni e dei volontari che raccoglieranno il materiale da inviare in Ucraina e dare sostegno alle vittime di questa guerra", ha concluso.