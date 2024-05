Carcere di Salerno, sventato l'ennesimo tentativo di evasione: la denuncia del Sappe

Non cessa la situazione di emergenza che vive il personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Fuorni, a Salerno. Tiziana Guacci, segretaria campana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, denuncia infatti che “questa mattina, un detenuto ristretto al Transito, ha tentato di evadere dal cortile passeggi. Sembrerebbe che l'uomo sia riuscito ad arrivare fino alla porta carraia, dove è stato fermato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Il detenuto aveva già tentato in passato di evadere dall'istituto salernitano, anche in quell'occasione il tentativo non andò a buon fine”.

I commenti

"Il Sappe continua a denunciare la grave carenza di organico esistente presso la casa Circondariale di Salerno che si ripercuote sulla difficoltà di garantire i livelli minimi di sicurezza ed il rispetto dell’ordine e della disciplina propri di un istituto penitenziario come quello di Fuorni, che ospita tutte le più diverse tipologie di detenuti, oltre alle detenute trasferite a causa della momentanea chiusura del carcere femminile di Pozzuoli”, continua la sindacalista. E Donato Capece, segretario generale del Sappe, incalza: “Adesso il Sappe dice basta veramente ed è pronto a manifestare in tutta la regione, attuando tutte le legittime forme di protesta”. Capece torna “a chiedere pubblicamente che chi di dovere tenga in considerazione le criticità del personale di Polizia Penitenziaria che lavora nelle carceri campane. È necessario chiudere in sezioni diverse i detenuti facinorosi e ridurre le ore di apertura al minimo previsto fino a quando gli stessi non maturano la consapevolezza del rispetto delle regole", ha concluso.