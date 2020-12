Scarico abusivo a Pagani: sequestrato l'impianto industriale, nei guai il responsabile

Controlli serrati contro gli sversamenti illeciti, nel nostro territorio: i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Salerno hanno effettuato l’accesso in una nota azienda alimentare di macellazione e produzione di salumi sita nel comune di Pagani ed hanno ispezionato minuziosamente la rete di scarichi dell’opificio. Gli accertamenti, condotti con il supporto di tecnici del Dipartimento Provinciale di Salerno dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, hanno fatto emergere la circostanza che parte delle acque di processo derivate dall’attività di macellazione di animali bovini e suini venivano immesse, senza alcun trattamento di depurazione, direttamente nella rete fognaria pubblica in quanto il depuratore dell’azienda era fuori servizio.

La scoperta

Con l’impiego di tracciante colorato (fluoresceina) i militari hanno ricostruito ed ispezionato il percorso delle linee di scarico fino all’immissione in fogna ed accertato la natura illecita delle stesse. Pertanto, hanno provveduto a sequestrare le pompe idrauliche utilizzate per il sollevamento dei reflui fino al livello della fognatura pubblica ed a far tombare una condotta utilizzata per far affluire le acque di processo fino alla vasca di raccolta delle acque di piazzale. Hanno inoltre denunciato il responsabile per la realizzazione dello scarico abusivo.