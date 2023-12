Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha espresso il parere di compatibilità ambientale sul progetto di ammodernamento dello svincolo autostradale di “San Giovanni” ad Eboli, ritenuto non più idoneo viste le code registrate quotidianamente soprattutto in alcune ore del giorno. Il via libera arriva dopo mesi di attesa e dopo che sul progetto si erano già espresse la Commissione VIA e VAS ed il Ministero della Cultura.

Il via libera

Terminata l’acquisizione dei pareri del Governo, come da rassicurazioni fornite da Anas all’Assessore Marisei, che segue personalmente il dossier dello svincolo, si avvierà formalmente l’iter finale per l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio del cantiere. Toccherà quindi al Comune di Eboli esprimere il proprio parere favorevole nelle sedi competenti (Conferenza di Servizi di prossimo avvio). Per quest’ultima fase l’Amministrazione Conte ha già favorito l’accordo tra Rfi - titolare del progetto di Alta Velocità che interessa il territorio ed impatta sullo svincolo autostradale esistente da riqualificare - ed Anas affinché procedano insieme suddividendo l’opera in due sotto-interventi: le fasi di smontaggio e rimontaggio delle rampe a cura di Rfi, la viabilità e la caserma della Polizia Stradale a cura di Anas.