Giffoni, taglio abusivo di alberi: tre persone arrestate in flagranza

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri Forestale delle Stazioni di Giffoni Valle Piana, San Cipriano Picentino ed Acerno, per taglio di alberi non autorizzato.

Taglio abusivo

I controlli dei militari si sono concentrati in località "Colla di Serino - Serra del Pruno”, area di pregio ambientale, zona “A” del Parco Regionale dei Monti Picentini, di Giffoni Valle Piana. Sul posto hanno arrestato in flagranza tre persone e deferita a piede libero una quarta, un 18enne, per il reato di taglio non autorizzato e furto di legna di esemplari di faggio, acero e carpino. A seguito dell'operazione sono stati sequestrati circa trenta quintali di legna e, presso il deposito, altra legna di provenienza illecita. Le verifiche presso il deposito hanno permesso di accertare inoltre la realizzazione di opere edilizie abusive strumentali all'attività di furto e taglio della legna.