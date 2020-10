Battipaglia, parla la sindaca Francese: "Valutiamo uno screening di massa"

Dopo lo screening sulle scuole, il primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese, valuta uno screening per tutta la popolazione, d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Cinquantamila persone sono tantissime - spiega il sindaco - ma sto provando a mettere in piedi una macchina organizzativa, chiedendo l'aiuto di medici e infermieri. Tamponi e non test sierologico. Lo dico da medico: il test non serve a niente, perché poi vengono fuori i falsi positivi. La certezza la dà il tampone".