Covid e tamponi, la richiesta di Cammarota: "Il Comune deve stanziare fondi"

“Fare più tamponi è fondamentale per la sicurezza sanitaria di Salerno, ed è pertanto urgente uno stanziamento economico del Comune per abbassare i prezzi di quelli privati e rendere gratuiti molti di quelli rapidi”. Lo dichiara in una nota Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza.

I dettagli

Cammarora rimarca: “E' noto che l’Asl li faccia gratuitamente solo per i positivi ed i tracciati, in notevole ritardo. Chi vuole sottoporsi a tampone molecolare per la sicurezza propria e di tutti paga moneta pesante nei laboratori privati, e anche quelli rapidi sono a pagamento E' paradossale e iniquo affermare l’utilità sanitaria dei tamponi privati, molecolari e rapidi, tanto da utilizzarne gli esiti per la sicurezza sanitaria, e poi non intervenire sulla spesa che ha proposto stanziamenti comunali per ridurre i prezzi dei tamponi molecolari nei laboratori privati ed esenzioni per le famiglie bisognose, e l’acquisto di stock di test rapidi per una grande campagna gratuita fronte strada”.