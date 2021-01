Screening di massa ad Amalfi: tutti negativi gli alunni ed i familiari

Tutti negativi i tamponi anti Covid ai quali si sono sottoposti gli alunni amalfitani ed i loro familiari. Lo annuncia il Comune di Amalfi inserendo in maiuscolo la parola "negativi" per sottolineare la notizia importante per tutta la comunità.

I dettagli

Sono 157 le persone che si sono sottoposte allo screening dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia e di quella primaria dell'Istituto comprensivo "Gerardo Sasso" di Amalfi e dell'Istituto paritario "Mariano Bianco". Poi l'amministrazione comunale ha reso noto l'esito, attraverso un post su Facebook.