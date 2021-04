Covid a Salerno: 15 nuovi positivi, ci sono anche cittadini del Bangladesh

Ci sono 15 nuove persone positive al Covid, a Salerno. Tra i contagiati, anche cittadini del Bangladesh. I tamponi sono stati effettuati presso laboratori privati e al Ruggi. Nel primo caso, rilevati il 19 aprile. Per quanto riguarda l'ospedale, invece, esaminati il 18 aprile.

I dettagli

L'attività condotta dai laboratori privati ha evidenziato positività al Covid per tre femmine (età compresa tra 18 e 51 anni) e un maschio (27 anni). Età media 31 anni. Per quanto riguarda gli 11 positivi rilevati dal Ruggi, invece, si tratta di 9 uomini e 2 donne. Tra i positivi, numerosi cittadini del Bangladesh. Per quanto riguarda gli uomini, i positivi sono di età compresa tra 73 e 24 anni. Per le donne, età compresa tra 85 e 41 anni. L'età media è di 40 anni. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato al tracciamento dei nuovi positivi e all'indagine epidemiologica.