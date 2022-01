Disastro tamponi e mancati tracciamenti dei contatti, terminati i test anti-Covid all'Usca di Campigliano

"Scusi, ci vuole ancora molto per essere sottoposta al tampone molecolari che mi è stato prescritto?": "Sì, almeno due giorni". Non si tratta di una conversazione immaginaria, purtroppo: sono terminati i tamponi molecolari all'Usca di Campigliano di San Cipriano, riferimento per i positivi e per i rispettivi contatti stretti dei contagiati residenti nell'area del distretto sanitario 68 di Giffoni Valle Piana. Proprio così: da ieri mattina, gli innumerevoli utenti in coda per poter verificare le proprie condizioni di salute, non hanno potuto che essere sottoposti ai test antigenici, gli unici al momento ad essere disponibili. Almeno fino a lunedì, nessun rifornimento dei molecolari. E le ricadute negative, come sempre, interessano l'utenza: se 72 ore di attesa per un paziente non grave non sembrano rappresentare un problema insormontabile, è pur vero che i contagiati o i sospetti positivi al Covid, tra isolamento e timori, vivono un vero incubo nel momento in cui quell'attesa dei tamponi molecolari si allunga. Una situazione paradossale che hanno denunciato molti utenti.

La situazione e i paradossi

Ad allarmare la popolazione, anche il fatto che, proprio per gli elevatissimi numeri dei contagiati del territorio, ormai risulta impossibile procedere con il tracciamento dei contatti dei positivi accertati, ad eccezione dei loro conviventi. Tale scelta obbligata si traduce nella libera circolazione di persone potenzialmente positive che, inconsapevolmente, fungono da vettore di contagio per altri cittadini. Ancora, tantissimi lettori continuano a segnalare ritardi da parte dell'Asl nel fissare le date per la somministrazione dei tamponi all'Usca, per chi ne ha diritto: ad aggravare ancor di più la già precaria situazione, ora, anche l'esaurimento dei tamponi stessi, senza i quali altri cittadini dei Picentini subiranno un ulteriore allungamento dei tempi di attesa. "Mai come in questo momento, avvertiamo la negazione del nostro diritto alla salute", ci scrive una lettrice che, da contagiata, attende la convocazione da parte dell'Usca da oltre una settimana.

L'appello

Unanime e disperato, l'appello che i salernitani rivolgono non solo ai vertici dell'Asl, ma anche al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e al vicesindaco la dottoressa Paky Memoli: "Chiediamo alle istituzioni che vengano rafforzati i presidi Usca e che vengano monitorati con maggiore attenzione i presidi Asl dedicati a tutelare la salute dei cittadini: ci sentiamo abbandonati. Ci aiuti chi può: nonostante tutto, il nostro Paese è ancora un Paese civile, forse.", concludono i nostri lettori. Un disastro sanitario a cui, ci si augura, si ponga immediato rimedio. Con ogni mezzo.