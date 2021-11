Proseguono i lavori sulla tangenziale di Salerno: disagi per la circolazione

Proseguono i lavori in tangenziale, a Salerno. Sul viadotto allo svincolo di Mariconda, da martedì 30 novembre e fino al prossimo 9 dicembre ci saranno altre limitazioni per la circolazione in direzione di Fratte.

Lo scenario

In corrispondenza dello svincolo di Mariconda (al km 60,400 ed al km 60,000), il martedì, mercoledì e giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00 (ad esclusione dell’8 dicembre), in direzione Fratte,