Traffico in tilt a Salerno: Tangenziale e zona orientale bloccate, l'ira degli automobilisti

Traffico paralizzato a Salerno: in particolare, sulla Tangenziale, in direzione Sud, code lunghissime tra Torrione e Pastena. Disagi per gli automobilisti che, esasperati, hanno provato nella maggior parte dei casi a imboccare le prime uscite della SS18 raggiungibili per immettersi sulla nazionale: purtroppo, anche in tal caso, ingorghi e blocchi da Mariconda fino al parco Arbostella.

I lavori

Attualmente, sono in corso i lavori in direzione Napoli, tra Fuorni e Salerno lungo la SS88 Dei Due Principati: probabilmente, quell'intervento è tra le cause del traffico che ha mandato su tutte le furie innumerevoli cittadini, intrappolati per ore in auto.