Al via i lavori in Tangenziale, disagi tra Mariconda e Sala Abbagnano: l'avviso dell'Anas

Al via, da lunedì 24 gennaio e fino alla prima decade del mese di marzo, i restringimenti della carreggiata nord tra Mariconda e Sala Abbagnano, lungo la Tangenziale di Salerno (SS18). Volgono al termine i lavori relativi all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, come fa sapere l'Anas. Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività – a partire da lunedì 24 gennaio e fino alla prima decade del mese di marzo, saranno attivi tali restringimenti della carreggiata nord (in direzione Fratte), in funzione dell’avanzamento dei lavori.

L'obiettivo

Il provvedimento consentirà l’ultimazione della posa in opera di nuovi cavi a servizio degli impianti d’illuminazione ed il completamento dell’intero intervento, per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, che permetterà la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione – con lampade di nuova tecnologia a led – in corrispondenza dell’asse principale della Tangenziale (tra il 56,700 ed il km 66,400) e degli svincoli di Pastena, Mariconda, San Leonardo, Zona industriale e Pontecagnano, oltre che la realizzazione di un sistema di telecontrollo. L’ammodernamento degli impianti garantirà una maggiore continuità del servizio, un notevole risparmio dei costi di gestione e l’implementazione degli standard di sicurezza.