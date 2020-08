Biogas a Sarno, il Tar respinge il ricorso: l'impianto resta chiuso

L'impianto di biogas in località Foce, a Sarno, resta chiuso e quindi è valida l'ordinanza sindacale con la quale il primo cittadino, Giuseppe Canfora, aveva disposto la chiusura. E' questa la conseguenza della decisione del Tar Salerno, che ha respinto la richiesta preliminare inoltrata dalla società proprietaria dell'impianto di biogas.

I dettagli

L'azienda aveva chiesto la sospensiva al Tar ma l'ordinanza resta in vigore e la prossima udienza è fissata l'8 settembre per la trattazione della richiesta di sospensiva. Il Comune di Sarno si costituirà in giudizio. Lo ha deciso oggi la Giunta Comunale per sostenere i motivi che hanno spinto l'Ente ad adottare il provvedimento di chiusura. Il decreto di rigetto della sospensiva emesso dal TAR sarà trasmesso alla Procura di Nocera Inferiore ed alle forze dell'ordine.