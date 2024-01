Nuovo Ruggi: bocciato anche il secondo appalto, il commento di Iannone

Brutte notizie per il nuovo Ruggi: dal Tar nei giorni scorsi è arrivata la sospensione anche per il secondo appalto per i lavori. La Regione, dunque, ha stoppato la procedura fino ad aprile. Il Tribunale amministrativo di Salerno ha accolto, infatti, la richiesta presentata dal Consorzio Sis contro l’indizione della gara-bis da parte della Regione Campania.

Il commento del senatore di Fratelli d’Italia, Commissario Regionale del Partito in Campania, Antonio Iannone:

“Il vicegovernatore Bonavitacola aveva parlato di “piccolo incidente di percorso” all’indomani del naufragio della originaria gara. Quando si dice che gli eufemismi vengono in soccorso. La verità è che oltre a mancare di capacità si manca di senso del ridicolo. De Luca aveva detto che i lavori sarebbero iniziati nel luglio del 2023 e invece siamo ormai a febbraio 2024 e stiamo ancora alla linea di partenza. Per dirla con il palio di Siena, De Luca è un mossiere assolutamente incapace e a farne le spese come sempre sono i cittadini. Meriterebbe un altro intervento sanzionatorio della Corte dei Conti”.



A fine ottobre, il Tar di Salerno aveva annullato la gara d’appalto da oltre 360 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale, dopo il ricorso del raggruppamento temporaneo d’imprese secondo classificato in graduatoria e guidato dal Consorzio Eteria. I giudici sottolineratono la presenza di alcune incongruenze nel bando di gara. Ed ora, dunque, si blocca tutto: occorrerà attendere la decisione del Consiglio di Stato per sapere se l'iter potrà procedere con l’appalto-bis proposto dalla Regione o se, al contrario, sarà necessario tornare all’esito della prima gara temporaneamente sospesa.