Tar Salerno: nel 2021 aumentati del 15% i contenziosi, permane la carenza di personale

"La giustizia amministrativa è andata avanti nel 2020 e anche nel 2021 con grande impegno ed efficacia. Il ruolo del giudice amministrativo è stato determinante e, attraverso il sistema amministrativo telematico puro, siamo andati avanti con grande efficacia ed efficienza, senza fermarci mai". Lo ha dichiarato Leonardo Pasanisi, presidente del Tar di Salerno, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022.

I dati

Pasanisi ha snocciolato alcuni dati: "Il contenzioso nel 2021 è aumentato rispetto al 2020, anno della crisi pandemica. Nell'ultimo anno c'è stata una forte ripresa, il numero dei ricorsi è aumentato del 15%, siamo arrivati quasi a 2000 nuovi. Ma la cosa importante è che siamo riusciti a far fronte non solo ai nuovi ricorsi ma anche alle pendenze esistenti a Salerno. Abbiamo ottenuto un abbattimento dell'arretrato del 22.3% presso il Tar Salerno. Questa riduzione pone la sezione staccata di Salerno ai vertici degli uffici giudiziari amministrativi d'Italia. La media nazionale di abbattimento si ferma all'8.5%, Salerno ha fatto tre volte di più della media nazionale".

La carenza di personale

Un risultato ottenuto nonostante la scopertura del 40% in termini di personale: dei 16 magistrati previsti dalla pianta organica, Salerno ne ha a disposizione soltanto 10. Dal 1 gennaio, inoltre, è stata istituita la terza sezione che ha permesso di realizzare una divisione delle materie. "Abbiamo realizzato risultati straordinari", ha aggiunto Pasanisi che ha rimarcato anche la "riduzione" ottenuta per i tempi di giudizio: "Le sospensive da noi vengono decise in 23 giorni e le decisioni definitive di merito vengono rese entro 69 giorni rispetto ad una media nazionale che è di 124 giorni".