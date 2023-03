Elezione presidente Subambito Picentini/Battipaglia, il Tar: "Udienza a settembre"

Ordinanza del Tar nel merito del ricorso presentato dalla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, per chiedere l'annullamento dell'elezione a presidente del Subambito Picentini/Battipaglia del sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara. I giudici del tribunale amministrativo hanno fissato l'udienza pubblica per il 20 settembre per la trattazione della causa nel merito. "Le esigenze cautelari - si legge nell'ordinanza - possono essere meglio garantite da una sollecita definizione del giudizio nel merito".

Il ricorso

La sindaca, nello specifico, aveva chiesto l'annullamento del verbale del 26 gennaio 2023 dell'Assemblea dei Sindaci del SAD “Picentini e Battipaglia”, Sub Ambito Distrettuale per la gestione associata dei rifiuti urbani, ritenendo la votazione per la presidenza e la vicepresidenza "in difetto di quorum costitutivo e funzionale".