"Alle donne delle Scienze e della Medicina": la targa

Nel 2015 l' O.N.U ha istituito la giornata mondiale delle donne e le ragazze nelle scienze, per incentivare una maggiore presenza delle donne nelle posizioni apicali dei settori scientifici. A tutt' oggi le cose non sono cambiate. Differenze salariali, difficoltà a fare carriera, pregiudizi e non riconoscimento dei meriti. Eppure questa emergenza ci ha abituati a sentir parlare di scienziate e ricercatrici eccellenti. Il Nostro Paese deve investire di più e non fare a meno di tante energie ed intelligenza, il nostro futuro è legato alla scelta di quale sviluppo e quanto riusciamo ad essere inclusivi senza lasciare indietro nessuno. "Investire nelle donne e nelle ragazze nella scienza per una crescita ecologica ed inclusiva". Scienza ed eguaglianza di genere sono binomio imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale, compresa l' Agenda 2030. Lavoriamo affinché DONNE E UOMINI lavorino gomito a gomito, per perseguire obbiettivi comuni che migliorino i nostri stili di vita e salute. Salvaguardando il nostro pianeta e gli esseri viventi che lo abitano. Il nostro 25 Novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per le giovani generazioni La dedichiamo alle donne della medicina e delle scienze e a tal proposito scopriremo la targa a aloro dedicata presso il Poliambulatorio in via Raffaello Sanzio a Pontecagnano Faiano. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼𝗴𝗼𝗻𝗼: Lucia Zoccoli Maria Robertazzi Carla Del Mese Pasquale Melillo - diretto del distretto sanitario 68 Grazie alle associazioni: Ivoltidicassandra Circolo OcchiVerdi Legambiente Pontecagnano Associazione Socio-Culturale "OMBRA" Paesaggi Narranti Centro Commerciale Naturale "Pontecagnano C'entro" Vi Aspettiamo! Comunicato Stampa Giovanni Morra