Targhe alterne sulla SS163 in Costa d’Amalfi nei week end: ecco tutte le informazioni

Le targhe alterne torneranno a regolare la circolazione stradale sulla Statale Amalfitana 163. Il dispositivo anti-caos per l’anno 2024 sarà in vigore ogni sabato e domenica e nei festivi dei mesi di giugno, luglio e ottobre ed esteso a tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre, così come delineato dall’ordinanza 340/2019 dall’Anas e suoi successivi aggiornamenti. Si circolerà a targhe alterne dalle ore 10 alle ore 18 con queste modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari. Fuori dalla fascia oraria compresa tra le ore 10 e le 18, la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata. Moto, scooter e veicoli a due ruote non sono interessati dall’ordinanza.

L'avviso

Sono esclusi dal provvedimento di limitazione:

i residenti nei 14 Comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola);

i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso;

i Taxi e gli Ncc;

i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia;

gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza;

i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro;

i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione.

Per conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici di Amalfi, si consiglia di consultare l’APP InfoParkingAmalfi (disponibile per device Android e iOS) o il sito internet collegandosi al sito https://www.infoparkingamalfi.com.

CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE 2024 IN DETTAGLIO DALLE ORE 10 ALLE 18

Dal 1° giugno al 31 luglio il sabato e la domenica e nelle giornate festive, ovvero:

- 1 e 2 giugno 2024

- 8 e 9 giugno 2024

- 15 e 16 giugno 2024

- 22 e 23 giugno 2024

- 29 e 30 giugno 2024

- 6 e 7 luglio 2024

- 13 e 14 luglio 2024

- 20 e 21 luglio 2024

- 27 e 28 luglio 2024

Tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre circolazione a targhe alterne:

- dal 1° agosto 2024 al 30 settembre 2024

Dal 1° al 31 Ottobre il sabato e la domenica e nelle giornate festive, ovvero:

- 5 e 6 ottobre 2024

- 12 e 13 ottobre 2024

- 19 e 20 ottobre 2024

- 26 e 27 ottobre 2024