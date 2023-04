Targhe alterne in Costiera: il monitoraggio e il bilancio

Nessuna particolare criticità è stata registrata, ieri, in Costiera Amalfitana, dove, fino ad oggi, 10 aprile, è attivo il dispositivo delle targhe alterne, dalle ore 10 alle 18. Come è noto, nei giorni con data pari, non possono circolare le auto con l'ultima cifra della parte numerica della targa pari. Mentre nei giorni con data dispari, non possono circolare le auto con l'ultima cifra della parte numerica della targa dispari. L'ordinanza non è valida per moto o scooter.

Il programma

Il sistema delle targhe alterne è stato adottato per scongiurare disagi alla viabilità nei periodi particolarmente critici. Il dispositivo, dunque, tornerà in vigore in occasione delle festività della Liberazione e del Primo Maggio e tutti i giorni dal 24 aprile al 2 maggio. In estate, poi, quando la Divina è notoriamente presa da assalto dai turisti, si circola a targhe alterne dal 15 giugno al 31 luglio, solo di sabato e di domenica.