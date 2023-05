Targhe Alterne: ampliato il dispositivo, i dettagli

Estesa la durata delle targhe alterne per chi percorre la statale 163 Amalfitana: in diversi comuni della Costiera, infatti, è stato anticipato l’inizio del dispositivo al 1° giugno. Tale dispositivo sarà valido, da Vietri a Positano, tutti i giorni anche per settembre e nei week-end di ottobre.

Come è noto, tuttavia, potranno circolare senza le limitazioni delle targhe alterne, i residenti dei 13 comuni della Costiera amalfitana ed Agerola, i veicoli dei titolari di contrassegno H con il titolare del contrassegno obbligatoriamente a bordo, taxi e Noleggio con conducente e i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.