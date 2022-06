Targhe alterne in Costiera Amalfitana, Ilardi scrive all'Anas: "Urgono modifiche"

Dopo l'ordinanza dell'Anas numero 340/2019, che disciplinerà da oggi 15 giugno il transito in Costiera Amalfitana disponendo il passaggio dei veicoli a targhe alterne, il presidente della Federalberghi Salerno Antonio Ilardi ha inviato una lettera al Responsabile Area Compartimentale Anas Campania per chiedere la modifica di tale dispositivo di traffico.

Le richieste

Ilardi chiede che siano sempre consentiti, indipendentemente dalla targa del proprio veicolo:“il rientro alle rispettive residenze di quanti pernottano nelle strutture ricettive dei comuni interessati dal provvedimento; il transito dei lavoratori in forza alle aziende della costiera amalfitana non residenti in tale territorio”.

L'attuale dispositivo – denuncia Ilardi – non consente “ai turisti di raggiungere con la propria autovettura le località interessate dal provvedimento per soggiorni di una sola notte, o anche di più notti se in numero dispari, per i quali risulta di fatto impedito il rientro alle rispettive residenze, arrecando danni ingenti al settore che più ha sofferto le conseguenze della pandemia da Covid-19; ai lavoratori non residenti in Costiera Amalfitana di recarsi in azienda con veicoli privati, assolutamente indispensabili a causa dei turni di lavoro spesso non coincidenti con gli orari delle corse del trasporto pubblico locale via terra”

Di qui l'appello dell'imprenditore alberghiero affinchè vengano apportate modifiche al dispositivo di traffico. E di “volere organizzare la più ampia e capillare opera di informazione del dispositivo di traffico vigente, mediante semplici ed intellegibili supporti promo-informativi, da diffondere anche a tutte le società di autonoleggio operanti in Campania. Restiamo a Sua disposizione anche per le vie brevi o per un incontro anche on-line” conclude Ilardi