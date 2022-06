Caso targhe alterne in Costiera, Ilardi sulla riunione in Prefettura: "Federalberghi assente, esprimiamo disappunto"

Si è tenuta oggi in Prefettura una riunione tra il Prefetto, i sindaci ed una associazione di categoria per non modificare l'ordinanza Anas numero 340, che disciplina le targhe alterne in costiera amalfitana, consentendo ordinanze dei Comuni in deroga alla stessa. "Esprimiamo pubblicamente il disappunto per l'instaurazione di un un confronto riservato a soggetti associativi cui Federalberghi Salerno, la principale associazione di categoria del settore alberghiero, non ha delegato alcuna rappresentanza dei propri iscritti. Esprimiamo, altresì, l'insoddisfazione per la forma tecnica adottata che rischia di generare ulteriore confusione introducendo dispositivi tra loro contrastanti", ha osservato Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno.

L'appello di Ilardi