Ponti festivi: targhe alterne sulla statale Amalfitana

Ritornano le targhe alterne sulla statale 163 Amalfitana, in vista dei “ponti” festivi del 25 aprile e del 1° maggio, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas. Il provvedimento sarà quindi in vigore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio 2023, con il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli, dalle ore 10 alle ore 18. Dunque, nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari e nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.

Le eccezioni

Esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i Taxi e gli Ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia. Sono altresì autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza; i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro; i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione.

L'avviso del Comune di Amalfi