Targhe alterne in Costiera, i sindaci scrivono al Prefetto: "Ecco come bisogna cambiare"

Con una lettera inviata al Prefetto di Salerno Francesco Russo, all’ingegner Aldo Castellari ( responsabile dell’Aerea Compartimentale Campania dell’Anas) e al consigliere regionale Luca Cascone nella qualità di presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, il presidente facente funzioni Luigi Mansi (sindaco di Scala) chiede, a nome delle quattordici municipalità costiere (compresa Agerola) la convocazione di un tavolo tecnico-politico in cui sottoporre un elenco di indicazioni e agevolazioni in riferimento alle attuali disposizioni riguardanti le targhe alterne.

Le richieste

Malgrado le diverse opinioni e posizioni, i primi cittadini della “Divina” hanno trovato un’intesa per chiedere il perfezionamento del provvedimento immaginato nel 2019, aggiungendo alcune categorie da esonerare oltre a quelle già presenti (i residenti nei tredici comuni costieri, NCC e Taxi e veicoli muniti di contrassegno invalidi).Quattro i desiderata: in primis l’autorizzazione alla circolazione, gli ospiti delle strutture alberghiere ed extra alberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo (check in) e per la sola partenza (check out), nonché la circolazione dei lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana, muniti di regolare contratto, operanti in strutture pubbliche e private situate nei quattordici comuni, limitatamente agli spostamenti necessari per il posto di lavoro. Inoltre di autorizzare alla circolazione i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana, dietro attestazione dei comuni in cui insiste l’abitazione e, in ultimo, di estendere la libera circolazione anche ai residenti del Comune di Agerola.