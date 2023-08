Due milioni e 526mila euro di Tari non versata risalente al 2017. È quanto emerge dalla determina del settore finanziario del Comune di Pontecagnano Faiano, che ha versato il primo compenso alla società incaricata di emettere gli avvisi di accertamento per gli omessi o parziali versamenti della tassa sui rifiuti.

Gli avvisi

Da tale determina si apprende che sono stati emessi 3211 avvisi per un totale di 2 milioni e 526mila euro. Di questa cifra, al 15 giugno 2023 (tre mesi dopo l'emissione degli avvisi), risultano incassati 85mila euro. Come da accordi stipulati in sede di stesura di contratto di concessione, al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Municipia e Gamma Tributi spetta il 21,75%, pari a 18175 euro, liquidati con la determina di cui sopra firmata dal settore finanze in data 14 agosto.