Una tassa per navi e traghetti in partenza da Salerno: approvati i "diritti di imbarco"

Un importo massimo di 1,50 euro a passeggero per tutte le tratte navali che partono dal porto di Salerno. È quanto prevede il provvedimento sui "diritti d'imbarco" approvati dal consiglio comunale di oggi e consentito dal patto "Salva Città".

Come funziona

Nello specifico sarà applicato un importo massimo di 1,50 euro per le tratte che partono dal porto di Salerno. Escluse, invece, le imbarcazioni in transito (vedi le crociere). Dopo il via libera dell'assise all'atto di indirizzo, come spiegato dall'assessore Adinolfi, l'ufficio Tributi effettuerà uno studio che andrà a strutturare nel dettaglio il provvedimento in questione. Critico il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Catello Lambiase: "Così il cittadino salernitano non prenderà più il traghetto per raggiungere i luoghi della Costiera, ma prenderà l'auto, ingolfando ancor di più la strada Amalfitana".