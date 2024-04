Tassa d’imbarco da Salerno: i sindaci della Costiera chiedono esenzione per residenti e lavoratori

La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi è pronta a schierarsi formalmente contro la tassa d’imbarco per i traghetti istituita dal Comune di Salerno. Ieri si è tenuto un incontro, a Praiano, presieduto dal sindaco di Cetara Fortunato della Monica, proprio per discutere dalla questione. E, dopo un lungo dibattito, i primi cittadini della Divina hanno deciso di presentare una richiesta formale all’amministrazione comunale del capoluogo affinchè dal pagamento della tassa d’imbarca vengano esonerati almeno i residenti e i lavoratori, ossia coloro che utilizzano quotidianamente i traghetti.

Le altre richieste

Inoltre, sempre in vista della stagione estiva, i sindaci chiederanno al Prefetto di riconvocare il tavolo tecnico previsto (ma poi rinviato) per lo scorso 15 aprile, per discutere della revisione dell’ordinanza con cui si estende lo spazio temporale necessario a garantire la sicurezza tra le operazioni di sbarco e di attracco dei mezzi navali in transito. Un provvedimento che, secondo loro, "rischia di riverberarsi sugli utenti delle via del mare, residenti compresi, e di avere anche conseguenze sulla circolazione stradale lungo la statale Amalfitana, già oltremodo ingolfata nei periodi di alta stagione“.I Sindaci della Costa d’Amalfi, infine, richiedono con forza che le Amministrazioni locali siano coinvolte nei processi decisionali relativi alle vie del mare, alla luce dei significativi impatti e riflessi che essi determinano sull’ordine pubblico e la gestione delle emergenze.