Via libera dell'amministrazione comunale di Amalfi al nuovo Piano del servizio Taxi. Oltre all’adeguamento delle tariffe e ad azioni per la trasparenza, è previsto un innovativo servizio di gestione con centralino virtuale tramite App e pagina dedicata sul sito ufficiale dell’Ente. Il portale in cloud con funzionalità di centralino virtuale Voip gestisce in modo autonomo e completamente automatico la turnazione e l’assegnazione della corsa sulla base di criteri preventivamente parametrizzati, attraverso la geolocalizzazione in tempo reale.

Il servizio

“Il servizio Taxi viene gestito attraverso un portale in cloud con funzionalità di centralino Voip al quale sono smistate tutte le chiamate in ingresso dei clienti – afferma il sindaco Daniele Milano – L’obiettivo è garantire efficaci strumenti di monitoraggio del servizio, in grado di valutarne l’adeguatezza. Utilizziamo l’innovazione per adeguare Amalfi agli standard del turismo internazionale e alle grandi metropoli italiane. Il nuovo piano è stato concertato con le categorie, all’interno della Commissione consultiva appositamente istituita”. È prevista la diffusione, presso la stazione taxi, alberghi, ristoranti, agenzie, info point e altri luoghi di aggregazione turistica) di flyer informativi predisposti dal Comune di Amalfi multilingue, volti a pubblicizzare il tariffario completo e i principali riferimenti, con rimando alla pagina informativa del servizio Taxi sul portale web comunale contenente tutte le informazioni rilevanti.