Taxi per persone diversamente abili a Salerno: il Comune invita a manifestare l'interesse

E' stata pubblicata la determina n. 2251 del 18 maggio di approvazione relativo all’invito pubblico a manifestare interesse per l’inserimento nell’elenco del Comune di Salerno, dei tassisti e/o noleggiatori disponibili ad erogare il servizio trasporto taxi per persone diversamente abili.

I dettagli

I destinatari sono i tassisti in forma singola o associata, e/o noleggiatori muniti delle autorizzazioni e licenze previste dalla legge e disponibili ad erogare il servizio taxi in favore di persone diversamente abili. Gli interessati dovranno compilare l’invito a manifestare interesse, corredato con i documenti indicati in esso e consegnato entro le ore 12.00 del 17/06/2022, a mano, presso la sede del Settore Politiche Sociali, via La Carnale n. 8, dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 12.00 e nei giorni martedi e giovedi dalle ore 16.30 alle ore 17.30; oppure via pec: protocollo@pec.comune.salerno.it