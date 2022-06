Malfunzionamento dei condizionatori a teatro: malore per due ballerine ad Agropoli

Malore per il gran caldo, ieri, presso il cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, dove era in programma il saggio di fine anno di una scuola di danza del territorio. Il titolare già durante le prove, nei giorni precedenti allo spettacolo, aveva segnalato i disagi dovuti al mancato funzionamento dei condizionatori, auspicando che tutto si risolvesse nel giorno dell'evento. Ma così non è stato: due ballerine dietro le quinte, dopo l’esibizione, hanno avvertito un malore proprio per il caldo, come riferisce Infocilento.

Il fatto

Le due malcapitate sono state soccorse, ad ogni modo, e non sono state apportate modifiche allo spettacolo.