Il Comune di Vietri sul Mare e l’Istituto Salesiano Sacro Cuore hanno stipulato un contratto di comodato d’uso del Teatro “Don Bosco” situato all’interno di Villa Carosino, sede del Centro Giovanile Salesiano di Vietri sul Mare. La firma sull’accordo, che prevede una durata di sei anni e rinnovabile di altri sei, è stata apposta sul contratto dal sindaco Giovanni De Simone e da don Antonio Carbone, legale rappresentante dell’ente ecclesiastico.

L'intervento

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di ristrutturare a proprie spese il teatro per la realizzazione di eventi e manifestazioni teatrali, cinematografìche, religiose e di cultura sociale, nell’ambito di attività di promozione socio-culturale. Il teatro, al quale si accederà dalla villa comunale, continuerà ad essere dedicato a Don Bosco ed il Comune di Vietri sul Mare si assumerà anche tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle utenze dell’immobile e delle aree e cortili esterni alla struttura oggetto del comodato. "Per Vietri sul Mare si sta realizzando la possibilità di recuperare finalmente uno spazio idoneo ad ospitare eventi di una certa rilevanza ma dare anche ai giovani vietresi un luogo accogliente dove poter esprimere le proprie capacità artistiche. - ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone - Gli uffici comunali sono già al lavoro per definire la progettualità dell’intervento e per individuare le soluzioni più idonee per rendere presto il teatro Don Bosco sicuro, fruibile e confortevole".