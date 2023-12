Dramma a Teggiano, 63enne trovato senza vita in casa sua

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa a Teggiano. Non rispondeva da giorni alle chiamate dei familiari che hanno allertato subito i carabinieri.

Il ritrovamento del corpo

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina che, dopo aver forzato la porta di ingresso, è entrata nell'abitazione situata alla frazione Prato Perillo. Nella stanza da letto, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo che viveva da solo. La morte risalirebbe per cause naturali ad alcune ore prima del ritrovamento. La salma del 63enne si trova presso l'obitorio dell’ospedale di Polla per gli accertamenti di rito.