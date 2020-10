Strada Provinciale 330, proseguono i lavori a Teggiano e Sala Consilina

Continuano i lavori sulla Strada Provinciale 330, nella Zona Industriale di Teggiano - Innesto Autostradale di Sala Consilina, che hanno interessato il tratto compreso tra la km 1+800 e la km 2+200, ricadente nel comune di Teggiano, e il tratto tra la km 1+200 e la km 1+800, ricadente nel comune di Sala Consilina. L’intervento di Teggiano ammonta ad 151 mila euro, quello di Sala Consilina ammonta ad 154 mila 500 euro.

Il cantiere

I lavori consistono nella rettifica di 4 curve e allargamento della piattaforma stradale a 14.50 m realizzando una strada di tipo F2 con due corsie per senso di marcia della larghezza di 3.25 m con banchina laterale di 1.00 m e relative opere idrauliche. Ad oggi sono stati eseguiti i lavori di sbancamento, sistemazione del piano di posa rilevato, la posa del TNT geotessile, il riporto per la creazione del corpo stradale nei tratti di allargamento e rettifica, una prima stesura di misto granulometrico per chiusura della parte superiore del rilevato. Successivamente si procederà alla stesura della sottofondazione sempre in misto granulometrico, dopo di che alla stesura della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso costituita da tre strati (base, binder e tappeto d’usura).

Il commento

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. "Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità” dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese.