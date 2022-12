Rubarono 70 catenine in oro, ripresi da una telecamera i due ladri a Teggiano

Sono stati catturati dalle immagini di una telecamera l'uomo e la donna che sabato scorso, dopo essere entrati in una gioielleria a Prato Perillo di Teggiano, avevano rubato circa 70 catenine in oro.

Le indagini

I due si erano finti interessati all’acquisto di preziosi e, dopo aver distratto i proprietari dell’attività, avevano detto di non avere con sé contanti. Uscendo per effettuare prelievo, erano riusciti già a sottrarre un astuccio con dentro le catenine preziose. Il bottino corrispondeva a circa un chilo d'oro. La coppia era entrata in precedenza in un'altra gioielleria, finendo per essere ripresi dalle telecamere. Circostanza utile alle indagini, dato che l'ultima, in ordine di tempo, non aveva telecamere di sicurezza. La donna indossava un cappellino e una giacca a fantasia scozzese e una borsa coperta da una sciarpa. L’uomo indossava, invece, una coppola scura e degli occhiali da vista. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina.