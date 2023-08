Provano a rubare in una casa e in tabaccheria: è caccia ai ladri con l'Audi nera

Ladri in azione, ieri sera, nel comune di Teggiano. Ignoti hanno prima cercato di fare irruzione all’interno di un’abitazione situata nella frazione di Pantano, ma l’arrivo imprevisto dei proprietari li ha costretti a fuggire.

Il secondo tentativo

Successivamente, dopo aver forzato le finestre, sono entrati in un tabacchino nella frazione di Prato Perillo. Ma anche in questo caso i quattro sono stati costretti a scappare con l’auto (un'Audi A3 di colore nero) per via dell’attivazione dell’allarme. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.