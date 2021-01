Telecamere in piazza San Francesco, esulta il Comitato di quartiere

Soddisfazione, per il Comitato di quartiere San Francesco: sono state installate le telecamere in piazza, come auspicato da innumerevoli residenti.

"Speriamo che questi dispositivi possano essere dei buoni deterrenti onde evitare grossi problemi che si sono verificati nel luogo", ha commentato la presidente del Comitato, Laura Vitale che ha tenuto anche a ringraziare la consigliera comunale Paola De Roberto per aver accolto e promosso la richiesta dei residenti della zona in merito alla videosorveglianza, necessaria per tutelare la sicurezza ed il decoro di piazza San Francesco.