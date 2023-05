Ztl: attivazione definitiva delle nuove telecamere sul Corso

Conclusa, la fase sperimentale di 30 giorni delle nuove telecamere Ztl sul Corso cittadino per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico. E' stato possibile registrare, infatti, una sensibile riduzione dei transiti.

La novità

E da questa mattina, dunque, il nuovo sistema di videosorveglianza è stato attivato in via definitiva presso via Raffaele Conforti direzione nord all’ intersezione con Corso Garibaldi, via Corso Garibaldi interno direzione ovest all’intersezione con R. Conforti e via Corso Vittorio Emanuele direzione ovest, all’intersezione con via dei Principati.