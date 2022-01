Rubato il cellulare con i ricordi di Gaetano Vitolo, l'appello disperato della sorella

Hanno appena rubato il cellulare di mio fratello, un iPhone 8 Plus nero, davanti allo studio pediatrico Giordano-Vaccaro ad Angri: sicuramente chi lo ha fatto, non saprà il valore di quel cellulare. E' l’unica cosa che ci resta di mio fratello, ci sono tutte le sue foto, tutto, quindi vi prego condividete questo messaggio affinché arrivi a chi lo ha preso.

Lo ha scritto Daniela Vitolo, sorella di Gaetano, il 18enne che perse la vita, 4 anni fa, in un tremendo incidente stradale. "Vi prego, aiutatemi a trovare il suo cellulare che stavamo portando in un centro riparazioni a causa della SIM", continua la giovane che ha raccontato anche di non aver mai portato fuori casa quel telefono prima di ieri, per via del guasto. Ignoti hanno portato via, oltre al cellulare, anche il portafogli della sorella del 18enne scomparso prematuramente: innumerevoli le condivisioni dell'appello sui social, per consentire alla famiglia di Gaetano di ritornare in possesso dei ricordi del giovane, conservati sul cellulare rubato. Chiunque volesse aiutare la famiglia, può contattare Daniela Vitolo tramite Facebook (clicca qui) oppure rivolgersi alle forze dell'ordine per la restituzione.