Si finge vittima ma è complice di un'estorsione: arrestato titolare azienda salernitana

È stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso il responsabile della filiale di Tito (provincia di Potenza) della "Salerno Trasporti", azienda che ha sede legale a Salerno.

L'operazione

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nell'indagine è coinvolto anche un altro uomo, accusato dello stesso reato. Secondo quanto appurato dagli investigatori, gli imprenditori della zona avrebbe ricevuto delle telefonate in cui venivano chiesti 10mila euro come contributo da versare ad un clan criminale. Gli imprenditori in questione, fra cui vi era anche il responsabile della "Salerno Trasporti" denunciarano ai carabinieri l'accaduto. Gli uomini dell'arma, però, hanno appurato che l'arrestato avrebbe dissimulato "il suo ruolo effettivo di complice e di vettore della richiesta minatoria". Tesi confermata dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai pedinamenti, dalla perizia fonica e dall'interrogatorio di alcune persone.