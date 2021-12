"Dammi i soldi o ti uccido", sorpreso nella notte a minacciare il fratello: arrestato ad Eboli

Carabinieri in azione, nella notte, ad Eboli: è stato arrestato in flagranza di reato G.C., per tentata estorsione e porto di armi atti ad offendere.

Il fatto

L'uomo è stato bloccato mentre tentava di colpire, minacciandolo di morte, il fratello, che si era rifiutato di consegnarli una somma in denaro. Dalla perquisizione, G.C. è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri: l'uomo è, quindi, messo in manette e condotto presso il carcere di Fuorni.