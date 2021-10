Tenta di rubare l'incasso di un distributore automatico con un martello: arrestato 38enne a Cava

In azione, ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni: è stato messo in manette F.M., 38enne residente in provincia di Napoli, con precedenti contro il patrimonio, accusato ora di tentata rapina, violenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e strumenti di effrazione. Nel corso del servizio di pattugliamento del centro cittadino, gli agenti infatti sono stati attirati da un forte rumore di vetri infranti proveniente da un esercizio commerciale sito sul corso Umberto I, sull’isola pedonale del centro storico. Nel verificare la provenienza dei rumori, gli operatori hanno appurato che si trattava di un locale adibito a distributore automatico di cibi e bevande h24 con la serranda semi abbassata: all’interno, è stato trovato un uomo intento a danneggiare con un martello la vetrina di una macchina erogatrice al fine di rubare l’incasso in monete. Il soggetto, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga lungo il corso, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, non senza difficoltà.

L'arresto

Condotto presso gli uffici del Commissariato, è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale sono stati trovati, oltre al martello utilizzato per l’effrazione, anche altri strumenti per lo scasso ed alcuni oggetti da punta e da taglio, contenuti in uno zaino, che sono stati prontamente sottoposti a sequestro. Dopo le operazioni di fotosegnalamento a cura della Polizia Scientifica del Commissariato, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati commessi e condotto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.