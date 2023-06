Tentata rapina in un distributore h24, a Pastena: accertamenti in corso

Attimi di tensione, ieri sera, in via Trento, all'interno di un distributore automatico di bevande aperto h24: un giovane sarebbe stato avvicinato da un uomo che, minacciandolo con una bottiglia rotta, avrebbe tentato di estorcergli soldi, ma senza riuscirvi, in quanto la vittima sarebbe riuscita a fuggire, secondo Salernonotizie.

Le indagini

Preziose, per le indagini, le telecamere della videosorveglianza del negozio, per individuare il responsabile della tentata rapina. Accertamenti in corso sull'accaduto.