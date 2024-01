Gli chiede delle sigarette, poi lo minaccia: tentata rapina alla stazione di Eboli

Tensione, ieri mattina, presso la stazione di Eboli. Un uomo in attesa del treno è stato avvicinato da un giovane in cerca di sigarette che, con la mano in tasca, ha lasciato intendere di essere in possesso di una pistola. Il viaggiatore, spaventato, è riuscito a fuggire, allertando i carabinieri.

Gli accertamenti

Indagini, in corso, dunque, per identificare l'autore della presunta tentata rapina.