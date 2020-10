Tentata rapina ad un imprenditore di Sant’Egidio, interrogazione di Cirielli (FdI) a Lamorgese

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese dopo l’episodio di violenza, verificatosi il 24 settembre scorso, all’interno di un’abitazione in Via Ugo Foscolo, nella frazione “San Lorenzo”, a Sant’Egidio del Monte Albino”.

Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che ha puntato i riflettori sugli stranieri che nei giorni scorsi hanno messo a segno la rapina a casa dell'imprenditore: “Quel giorno quattro extracomunitari di origine africana, dopo aver addormentato il cane e forzato il cancello di ingresso, hanno fatto irruzione nella casa di un giovane imprenditore della zona per compiere una rapina. - ricorda Cirielli - Due di loro erano armati di spranghe di ferro, uno aveva il coltello e un altro la pistola. Dopo aver tentato di scassinare la cassaforte, lo hanno aggredito provocandogli tagli ed ematomi al volto. Inevitabile, per lui, il trasporto in ospedale. Fortunatamente la madre e la sorella non erano presenti. Quanto accaduto - conclude Cirielli- è l’ennesima dimostrazione di come sia urgente un rafforzamento del personale delle Forze dell’Ordine per potenziare i controlli. E, soprattutto, di quanto sia scellerata la politica dei porti e delle frontiere aperte adottata dal Governo Pd-M5S".

