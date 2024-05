Torna l'allarme truffe agli anziani a Salerno: la testimonianza di una cittadina

Torna l'allarme truffe agli anziani a Salerno. Come segnalato da una cittadina sul gruppo Facebook "Sei di torrione se...Enzo Carrella", ignoti hanno contattato una anziana, madre dell'utente, presentandosi come carabinieri, per avvisarla di un presunto incidente della figlia".

Il racconto

"Mia madre per fortuna ha mantenuto la calma e ha chiesto: Mia figlia chi? E loro di nuovo: Ma voi siete la signora [×] ? Vostra figlia! Siccome mia madre continuava a mostrarsi scettica perché erano evasivi in ordine al nome, loro con tono seccato hanno replicato: "Signora [×] ma avete capito che siamo i carabinieri?! Mettete in dubbio che siamo i carabinieri?". A quel punto l'anziana ha chiuso la telefonata con una scusa, precipitandosi a telefonare alle sue figlie, ma, da come si era intuito, per fortuna, nessuna di loro era stata protagonista dell'incidente tirato in ballo dai truffatori. Si raccomanda prudenza.