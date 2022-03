"Signora, si ricorda di me?": tentata truffa in via Guercio, l'appello di una ultraottantenne

"Scusi signora, si ricorda di me? Sono un amico di sua figlia": con questa scusa, un presunto truffatore a bordo di un'auto, questa mattina, ha avvicinato una ultraottantenne, in via Luigi Guercio. La donna, nostra lettrice, ha tuttavia fatto presente all'uomo di non aver figlie: l'automobilista, dunque, ha subito cambiato versione, sottolineando che si era confuso e che intendeva riferirsi alla nipote della donna, a suo dire sua amica.

Il fatto

Fortunatamente, la vittima del tentato colpo ha immediatamente compreso che l'automobilista le stava mentendo, chissà per quali fini truffaldini. Così, accelerando il passo, si è allontanata. "Certamente avrebbe provato a chiedermi somme di denaro e a truffarmi - ha osservato la nostra lettrice- Credo sia opportuno incrementare i controlli sulla Lungoirno e in via Guercio in particolare, di prima mattina come in tarda serata, in quanto, quando non c'è particolare passeggio, persone anziane e non, possono essere a rischio e cadere nella trappola di imbroglioni che agiscono indisturbati", ha concluso la donna. Si raccomanda prudenza.