Tentate truffe telefoniche a Buccino, indagano le forze dell'ordine

Nuove truffe telefoniche ai danni degli anziani, a Buccino. Diversi tentativi di raggiro per le vittime, da parte di finti familiari o forze dell'ordine che chiedevano denaro in cambio di aiuto per altri parenti.

Gli accertamenti

Ma gli anziani presi di mira non si sono lasciati convincere dai truffatori ed hanno allertato i carabinieri. Si indaga per risalire all'identità dei malviventi.