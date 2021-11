"Suo figlio è stato trattenuto in caserma dopo un incidente", ma l'anziano non abbocca

Tentata truffa ad Agropoli: stamattina, un malvivente ha contattato un anziano spacciandosi per un avvocato e comunicando alla vittima che il figlio aveva avuto un incidente. Poco dopo, un complice, calandosi nelle veste di carabiniere, ha invece raccontato che lo stesso figlio era stato trattenuto in caserma, chiedendo denaro per liberarlo.

Il lieto fine

Ma l'anziano, intuendo la truffa, ha contattato il figlio che ha confermato di non essere rimasto vittima di alcun incidente. Il tentativo di imbroglio, dunque, non è andato a buon fine, come riporta Infocilento. Opportuno, informare subito i carabinieri in caso di nuovi tentativi di truffa, diffidando di richieste di denaro da parte di estranei.