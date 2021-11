Nuovi tentativi di truffa agli anziani, a Baronissi: l'ultimo caso a Caprecano, l'appello del sindaco

Nuovi tentativi di truffa ai danni di anziani, a Baronissi. A lanciare l'allarme, a mezzo social, il sindaco Gianfranco Valiante: "Sconosciuti malviventi telefonano a persone anziane, per lo più sole, e col pretesto di consegnare un pacco postale destinato a figli o nipoti della vittima si fanno consegnare somme di denaro", ha spiegato il promo cittadino.

E’ accaduto ancora oggi a Caprecano: per fortuna l’anziana signora non ha abboccato, non rispondendo alle sollecitazioni dei truffatori che hanno dovuto desistere.

L'appello di Valiante

Informiamo i nostri anziani anche conoscenti raccomandogli di non aprire la porta di casa e di non rispondere agli sconosciuti. Occorre denunciare immediatamente i fatti ai carabinieri telefonando al 112.